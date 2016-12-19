Bana Sevmeyi Anlat 16. bölüm Alper ve Engin yüzleşiyor. Bana Sevmeyi Anlat 16. bölümde neler olacak sorusunun cevabı haberimizde. Bana Sevmeyi Anlat 16. bölümde Alper ve Engin yüzleşmesinde Alper beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Bu durum Ezgi ve Leyla arasında gerilime neden olur. Onur'un Çiçek'i almasıyla deliye dönen Berna taktik değiştirir, hem Onur'la hem de Leyla ile ilgili yeni planları vardır. Eylül, Burak'a haksızlık ettiğini düşünürken, Burak Simge'nin tuzağına düşer. Haşmet ise kilit isme ulaşmıştır, Alperler için tehlike çanları çalmaktadır.

BANA SEVMEYİ ANLAT 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bana Sevmeyi Anlat 16. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümde Leyla ile Alper Haşmet gözaltına alındığı için mutludur. Fakat gözden kaçırdıkları şey Haşmet'in yaş tahtaya basmayacağıdır. Ezgi ise Engin'i uyarmak için harekete geçer ancak geç kalmıştır… Alper ve Leyla aşklarının önlerindeki engeli aşmaya çabaladıkça daha da köşeye sıkışmaktadır. Canan yaptığı araştırmada Leyla'nın kızı olduğunu öğrenir. Bundan sonraki hamlesi için cesarete ihtiyacı vardır. Berna, Onur'dan kurtulmak istese de Onur'un saplantılı aşkı başına bela olacaktır.