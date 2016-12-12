Bana Sevmeyi Anlat 15. Bölüm Leyla ile Alper Aşklarını Yaşıyor

Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümde Leyla ile Alper aşklarını yaşıyor. Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümülye bu akşam ekranlarda olacak. Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümde Leyla ile Alper Haşmet gözaltına alındığı için mutludur. Fakat gözden kaçırdıkları şey Haşmet'in yaş tahtaya basmayacağıdır. Ezgi ise Engin'i uyarmak için harekete geçer ancak geç kalmıştır… Alper ve Leyla aşklarının önlerindeki engeli aşmaya çabaladıkça daha da köşeye sıkışmaktadır. Canan yaptığı araştırmada Leyla'nın kızı olduğunu öğrenir. Bundan sonraki hamlesi için cesarete ihtiyacı vardır. Berna, Onur'dan kurtulmak istese de Onur'un saplantılı aşkı başına bela olacaktır. Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümüyle bu akşam Fox TV'de.

BANA SEVMEYİ ANLAT 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bana Sevmeyi Anlat 15. bölümüyle ekranlara geliyor. Hayatına kaldığı yerden devam eden Berna, Alper'den vazgeçmemek için harekete geçer. Suzan, Berna'nın uyanmasıyla hayata karşı umutlanmıştır ancak beklenmedik bir durumun içinde bulur kendini. Haşmet, kendisini oyuna getirenden hesap sormak için harekete geçmiştir. Geçmişiyle yüzleşmeye hazırlanan Canan yeni bir dönemin başlangıcında olduğundan habersizdir. Ezgi, aşk acısıyla yanıp tutuşurken Alper ve Leyla'ya yardım için gizlice Engin'in evine girer. Evde bulduğu şey ona bambaşka bir Engin anlatmaktadır. Alper ve Leyla ise aşklarını özgürce yaşayabilmek adına önemli bir adım atar.

BANA SEVMEYİ ANLAT HİKAYESİ

Çevresindeki kalabalığa rağmen bebeğinden başka kimsesi olmayan Leyla... Dost ve aşık bildiklerinin ihanetine uğrayan Alper... Ve her ikisinin yaşamında bir dönüm noktası olacak Haşmet... Yaşam, Leyla ile Alper'i bir kaçış sahnesinde bir araya getirecek. Başrollerinde Seda Bakan, Kadir Doğulu ve Mustafa Üstündağ'ın yer aldığı Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği yepyeni dizi "Bana Sevmeyi Anlat" Pazartesi akşamları FOX'ta!