Ban Ki-mun, Birleşmiş Milletler'e Veda Etti!

Ban Ki-mun, ayrılmadan önce yaptığı veda konuşmasında BM Genel Sekreteri olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek için toplanan personele teşekkür ettikten sonra BM'den ayrıldı.

YENİ YILI TİMES MEYDANI'NDA KUTLAYACAK

Ban, Genel Sekreter olarak New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl kutlamalarına da katılacak. Ban, yeni yıl kutlamalarının sembolü olan geleneksel kristal top düşürme töreninde, topu düşürecek düğmeye basacak.

BM'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ, 1 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

BM'nin 9. Genel Sekreteri olarak seçilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta göreve başlayacak.

BAN Kİ-MUN KİMDİR?

Güney Koreli politikacı ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri. 1 Ocak 2007 tarihinden beri Genel Sekreterlik görevini sürdüren Ban Ki-moon, bu görevinden önce Güney Kore'nin Dışişleri Bakanlığı'nda ve Birleşmiş Milletler'de diplomat olarak çalışmıştır.

1944 doğumlu Ban Ki-moon, 1962 yılında Amerikan Kızılhaç'ının düzenlediği bir kompozisyon yarışmasını kazanması sonucunda ABD Başkanı John F. Kennedy ile tanışmıştır. Ki-moon 1970 yılında Seul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu, Harvard Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okudu.

Ban, Ocak 2004 ve Aralık 2006 tarihleri arasında Güney Kore'nin Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerini yürüttü. 1 Ocak 2007 tarihinde de Kofi Annan'dan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini devralmıştı. 1 Ocak 2017 tarihinde görevi Portekizli Antonio Guterres'a devredecek.