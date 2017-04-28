Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği Bamgüm tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



Yazan: Ruteba Doğan



Yönetmen: Ruteba Doğan



Yapım: Barış Fındık- tiyatro Replik



Oyuncular: Abdullah Yıldırım- Demet Çetin- Emre Ozan Yıldız



Bir boksör. Bir barmen. Bir kimse? Bamgüm! Bi yumrukluk hikayeydi aslında. Bir gün çocuk dayak yerken dayanamaz boksörün yüreği, hafifçe sıkılmış sol yumruğuyla çocuğu döven adamı selamlar. Ortalık karışır. Böyle başlar hikaye, bamgüm devam eder.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Replik Sanat Sahnesi



Mekan Adresi : Turgut Reis Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Bozkurt Apartmanı, No: 23/3



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Bamgüm



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır