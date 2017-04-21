Bamgüm

Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği Bamgüm tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Bamgüm

Ruteba Doğan'ın yazıp yönettiği Bamgüm tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Yazan: Ruteba Doğan

Yönetmen: Ruteba Doğan

Yapım: Barış Fındık- tiyatro Replik

Oyuncular:  Abdullah Yıldırım- Demet Çetin- Emre Ozan Yıldız 

Bir boksör. Bir barmen. Bir kimse? Bamgüm! Bi yumrukluk hikayeydi aslında. Bir gün çocuk dayak yerken dayanamaz boksörün yüreği, hafifçe sıkılmış sol yumruğuyla çocuğu döven adamı selamlar. Ortalık karışır. Böyle başlar hikaye, bamgüm devam eder.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Replik Sanat Sahnesi

Mekan Adresi : Turgut Reis Caddesi, Bahçelievler Mahallesi, Bozkurt Apartmanı, No: 23/3

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Bamgüm

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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