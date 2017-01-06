Bamer Konferansları

Abant İzzet Baysal üniversitesi (AİBÜ) Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) tarafından düzenlenen konferansta, cumhuriyetin ilk yıllarında Bolu'da çıkartılan "Altın Yaprak" dergisi ele alındı.



BAMER tarafından tarihi Gülezler Konağı'nda düzenlenen ve cumhuriyetin ilk yıllarında Bolu'da öğretmenler tarafından çıkarılan "Altın Yaprak" dergisi ve derginin sosyal ve kültürel hayata etkilerinin konu edildiği konferansta konuşan, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi AD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri Kılıç, kentin gazete ve dergi gibi süreli yayınlarda çok köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyledi.



Kılıç, savaş koşullarında düzenli olarak yazılar yazmanın, makaleler hazırlamanın, haberleri yayınlamanın ve bunları dağıtmanın son derece zor olduğuna dikkat çekerek, ama o gün 7 bin nüfuslu bir şehirde bunları yapıyor olmanın da takdire şayan bir durum olduğuna dikkat çekti.



Bolu'da savaş koşullarında fedakarca çalışarak faaliyetlerini yürütmüş Muallime ve Muallimler Cemiyeti üyesi öğretmenler tarafından 1925 yılında çıkarılan Altın Yaprak hakkında bilgi veren Kılıç, 6 ay gibi kısa bir süre yayınlanan derginin nüshalarına Ankara Milli Kütüphane ve İstanbul Beyazıt'taki Hakkı Tarık US kütüphanesinde dijital ortamda ulaşılabildiğini belirtti.



Dönemin süreli yayınlarında fotoğraf kullanılmasının son derece zor olduğunu ve olağanüstü bir durum söz konusu olmadığı sürece fotoğraf kullanılmadığını belirten Kılıç, "Altın Yaprak dergisinin imkanlarını zorlayarak bazı sayılarını renkli yayınladığını bazı sayılarında da fotoğraflar kullandığını görüyoruz. Bolu'nun önemli tarihi mekanlarını ve şahsiyetlerini bu fotoğraflar içerisinde bulduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin, Bolu Orta Mektebi ki bugünkü Atatürk Lisesidir. Bolu Türk Ocağı binası, Sanayi Mektebi fotoğrafları gibi." dedi.



Araştırma Görevlisi Murat Tarhan da, Altın Yaprak dergisinde eğitimle ilgili makaleler kaleme alan Mehmet Zekai Konrapa'nın terbiye notları hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı.



13 sayı yayınlanan ve toplamda yaklaşık 100 sayfa olarak çıkarılan derginin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sayılarında düzenli olarak çıkan tebliğ notları üzerinde yaptıkları çalışmadan söz eden Tarhan, dergide eğitimle ilgili terbiye notlarını Ahmet İzzet Bey ile Mehmet Zekai Bey'in birlikte yazdıklarını söyledi.



Konferansın sonunda konuşmacılara BAMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Azize Aktaş Yasa tarafından teşekkür plaketi verildi.