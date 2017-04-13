Balyozla Camı Kırdılar, Çalamadan Kaçtılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir teknoloji mağazasına camı balyozla kırarak giren kar maskeli şahıslar mağazanın alarmı çalınca panikleyerek kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl şubat ayında açılan teknoloji mağazasına gece yarısı gelen kar maskeli 3 kişi soygun girişiminde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, gece 02.10'da mağaza çevresinden otomobille geçen hırsızlar, 7 dakika sonra otomobili mağazanın yan sokağına park etti. Ardından yüzleri kar maskeli, ellerinde eldiven olan 3 hırsız, mağazanın yan tarafının camını 7 balyoz darbesi ile kırdı, ardından da mağazaya girdi. Hırsızların içeriye girmesinin ardından ise alarm çalmaya başladı. Bunun üzerine paniğe kapılan 3 hırsız, hiçbir şey çalamadan kırdıkları camdan çıkarak otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise otomobili takibe aldı. Şahıslar, yaşanan kovalamacaya rağmen karanlıkta izlerini kaybettirip kayıplara karıştı.



Hırsızlık girişimi, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis, mağazada inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, şahısları yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.



(Uğur Arslan/İHA)