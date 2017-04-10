Balyalı Öğrenciler Şahitler Adına Ağaç Dikti

Balıkesir'in Balya ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gölbaşı Şehitleri ve Fethi Sekin adına hatıra ormanı oluşturdu. Akbaş mahallesi yakınındaki 8 dekarlık alanda düzenlenen ağaç dikim törenine, Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Kaymakam Fatih Topuz İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzanç ve Balya Orman İşleme Şefi Murat Cin ile daire müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.



İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve diğer katılımcılar, araçlarla ilçeye 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş mahallesine giderken, burada 150 adet fıstıkçamı ve ceviz fidanı dikildi. Dikim öncesi, Orman İşletme Şefi Murat Cin, öğrencilere fidan dikimi konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler fidan dikmenin mutluluğunu yaşarken, 8 dekarlık alanda kurulan ormanada Gölbaşı Şehitleri ve Fethi Sekin Hatıra Ormanı tabelası dikildi. - BALIKESİR