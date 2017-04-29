Balyalı Gençler Eskişehir Gezisine Katıldı

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun düzenlediği Model Uçak Kursu'nu bitiren öğrenciler için Eskişehir'e gezi düzenlendi. Balya Türk Hava Kurumu Başkanı Cemalettin Kayış ve Sayman Münif Gülmez'in öncülüğünde düzenlenen geziye 35 öğrenci katıldı.



Balya İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden bir grup Türk Hava Kurumunda açılan model uçak yapımı kursuna katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler için Eskişehir gezisi düzenlendi. Cemalettin Kayış ve Münif Gülmez, öncülüğünde İnönü de Türkkuşu tesislerini ziyaret eden öğrenciler daha sonra, Sazova Parkı ile Uçak Müzesini gezdi. Eskişehir evlerini de ziyaret eden öğrenciler unutulmaz iki gün yaşadı. Eskişehir gezilerini geleneksel hale getirdiklerini anlatan Balya THK Başkanı Cemalettin Kayış, "Her yıl model uçak yapım kursu açıyoruz. Kursu bitiren öğrencilerimizi de Eskişehir gezisine götürüyoruz. Bu yılda 35 öğrencimizi geziye götürdük. Gezilerimize Eczacıbaşı Esan şirketi sponsor olmaktadır. Bunun için Esan şirketi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Kurslarımız ve gezilerimiz devam edecek" dedi. Gezinin çok yararlı olduğunu anlatan Balya İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kurcen de," Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan THK Başkanımız Cemalettin Kayış ve Sayman Münif Gülmez'e teşekkür ediyorum" dedi - BALIKESİR