Balyalı Başkan Kılıç Manav Oldu

Balıkesir'in Balya ilçesinde, ilçe pazarını gezen Belediye Başkanı Osman Kılıç, manav tezgahının başına geçerek meyve sebze sattı, Manavlığın mesleği olduğunu anlatan Kılıç, eski günlerini hatırladığını söyledi.



Balya'da hemen her gün bir mahalleyi ziyaret eden MHP'li Belediye Başkanı Osman Kılıç, dün de ilçe pazarındaki esnafları ziyaret etti. Esnafların istek ve arzularını dinleyen Başkan Kılıç, bir ara manav tezgahının başına geçerek, meyve ve sebze sattı. Nereden geldiğini unutmadığını anlatan Başkan Kılıç," İnsan nereden geldiğini unutmamalı. Ben de başkan olmadan önce manavlık yapıyordum. Tezgahın başına geçmek bana eski günlerimi hatırlattı. Her zaman esnafımızın yanındayız. Hepsine bol kazançlar diliyorum" dedi.



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