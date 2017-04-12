Balta, "Koalisyonlar Dönemi Sona Erecek"

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, referandum çalışmaları Ortahisar ilçesi 1 Nolu Erdoğdu, Hızırbey, Uğurlu ve Bengisu mahallerinde sürdürdü.



İlk olarak 1 nolu Erdoğdu mahallesinde esnafları ziyaret eden Milletvekili Balta"Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde kaybettiğini, istikrar ve güçlü iktidar dönemlerinde ise kazandığını belirterek, Türkiye koalisyon dönemlerinde hep kaybetti. Türkiye en büyük atılımları, en güçlü dönemlerini tek başına iktidarlar döneminde yaşamıştır. Türkiye tarihinde kalkınmanın yaşandığı üç dönem vardır. Birincisi Menderes dönemi, ikincisi Özal dönemi üçüncüsü ise Recep Tayyip Erdoğan dönemidir ki Türkiye'nin sıçrama yaptığı çağ atladığı dönemlerdir. Onun dışında Türkiye hep geri gitmiştir. Türkiye ne çekti ise koalisyonlardan çekti. ANAP-MHP-DSP koalisyonu vardı. Türkiye'de kurulan koalisyonların en kısası 3 ay. En uzunu 3,5 yıl. Türkiye'deki koalisyonların ortalama ömrü 1,5 yıl. 1,5 yıl içerisinde ne bir kimse hizmet yapabilir ne de ülkeyi ileri götürebilir. Koalisyon dönemlerinde yaşanan kavgalardan hizmete fırsat kalmamıştır. Şimdi Başkanlık sistemi ile Meclis ve hükümet ayrılmış olacak. Meclis ne kadar çok partiden oluşursa oluşsun icraatı yapacak olan hükümet bundan etkilenmeden icraatlarını yapacaktır. Öyleyse referandum da evet dediğimiz zaman koalisyonlar dönemi sona erecek" dedi.



Son günlerde vatandaşların daha bilinçlendiğini belirten Balta "Sahalarda yaptığımız ziyaretlerde bizim gördüğümüz son 10 gündür vatandaşlarımız daha bilinçlidir. Bizde onlara anayasa değişikliğinin içeriğini anlatıyoruz. Aldığımız tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Muhalefetin yalan üzerine kurulu çalışması var ama kimse bunlara inanmıyor. Milletimiz 16 Nisanda güçlü bir evetle bunlara büyük bir ders verecek. Geçmişte mevcut sistemden dilimiz çok yandı. Aynı görüşten olan Cumhurbaşkanı ile Başbakanlar sorun yaşadı. Çünkü yetki karmaşası var. Biz bu karmaşayı ortadan kaldırmak istiyoruz. Çünkü milletimiz bundan zarar görüyor, vesayetçiler de bundan faydalanıyor. 16 Nisan Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Devrim niteliğinde bir adım olacaktır. Türkiye yeni hükümet modeliyle birlikte çok daha etkili, çok daha hızlı karar alabilen ve küresel yarışta çok daha güçlü bir şekilde var olabilen bir Türkiye haline gelecek" diye konuştu.



Daha sonra Uğurlu ve Bengisu mahallelerinde kahvehane programlarına katılan Balta, Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sorulara cevap verdi. - TRABZON