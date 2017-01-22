Balotu Köyünde Kaynaşma Yemeği

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Balotu köyü sakinleri, kurum amirlerini yemekte ağırladı.



Bulanık ilçesine bağlı 15 kilometre uzakta bulanan Balotu köyünün sakinleri tarafından verilen kaynaşma yemeğine İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdulhakim Erdoğan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş, kısa bir konuşma yaptı. Garnizon Komutanı Altaş, "Kaynaşma yemekleri; insanlarımızı bir araya getirip kaynaştırıyor, hoş sohbetler yapılıyor. Köydeki vatandaşlarla ilçede bulunan kurum amirleri ile STK başkanlarına verilen yemekte insanlarımız birbirleriyle tanışma ve sorunlarını söyleme imkanı buluyor. Bulanık'ta ilk defa verilen bu yemek, umarım diğer köylerimizde de olur. Bu; devlet ile milletin birlik ve beraberlik içinde olduğunun en güzel simgesidir. Maksat yemek değil, güzel ilişkiler kurmaktır. Herkes şunu iyi bilsin ki devlet her zaman vatandaşın yanındadır. Aynı zamanda vatandaşta devletin yanındadır. Bugün burada verilen bu yemekte bunun bir göstergesidir. Beni duygulandıran en güzel yanı, şehitlerimizi için okunan Kur'an-ı Kerim'dir. Köyde, birlik ve beraberliğin, kardeşlik duygularının en güzel örnekleri yaşanıyor. Herkes mutlu, sevinçli, heyecanlı görünüyor. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Yemeğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ise, Balotu köyü sakinlerine teşekkür ederek, "İster Bulanık ilçesine en uzak köy olsun, davet edildiğimiz hangi köy olursa olsun biz devlet yöneticileri olarak oraya icap etmeyi bir borç biliriz. Bu kaynaşma yemeğinin birlik ve beraberlik içinde büyük bir coşku ve sevinçle devam etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından yemek yenilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. - MUŞ