Balotelli'ye Teklif Yapılacak Ama...!

Mario Balotelli, Galatasaray'ın golcü arayışları çerçevesinde hazırlanan listede 1 numaraya kadar yükseldi. İnter, Milan, Manchester City ve Liverpool macerasının ardından Fransa'da Nice kulübünün yolunu tutan 26 yaşındaki futbolcu, çok iyi bir sezonu geride bıraktı.



Çıktığı 25 resmi maçta 15 kez fileleri havalandıran İtalyan futbolcu, yeniden birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı. Bunlardan biri de Galatasaray olurken, sözleşmesinin 30 Haziran'da bitiyor olması, Sarı- Kırmızılılar'ın iştahını kabarttı.



Yönetimin bu düşünceyi Tudor'la da paylaştığı, gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi'ne göre Balotelli, hırçın yapısıyla hücumda takımı ateşleyebilir. Ancak disiplinsiz tavırları, şimdiden endişe yaratmış durumda.



3.7 milyon Euro'ya oynuyor



Yıldız golcü, Nice'te yıllık 3.7 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray Yönetimi, 3.5 milyon Euro bandında garanti ücret ve ekstra bonuslarla beraber Balotelli'nin ikna edilebileceği görüşünde. Hatta geçtiğimiz günlerde Fransa'ya giden futbol direktörü Cenk Ergün'ün, bu transfer için çalışmaları şimdiden başlattığı da iddia ediliyor.



(Fanatik)