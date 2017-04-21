Balotelli'ye Resmi Teklif!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mario Balotelli sesleri giderek yükselmeye başladı... Fransız basını, sezon sonunda Nice ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan yıldızın Galatasaray'dan resmi teklif aldığını okuyucularına duyurdu.



13 GOL, 3 KIRMIZI KART!



Gazeteler, 27 yaşındaki Balotelli'ye Sarı-Kırmızılılar'ın dışında sadece Çin'den teklif geldiğini, yıldız futbolcunun Avrupa'da kariyerine devam etmek istediğini yazdı. Bu sezon Nice formasıyla ligde 19 maçta 13 gol atarak adeta yeniden doğan Balotelli buna karşın 3 kez kırmızı kartla oyundan atılarak kötü alışkanlıklarının devam ettiğini de gösterdi.



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