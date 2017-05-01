Balotelli ile Resmi Temaslar Başladı!

Galatasaray, Nice forması giyen Balotelli'yi renklerine bağlamak için büyük uğraş veriyor. Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün İtalyan futbolcunun menajeriyle bir araya gelerek ön görüşme yaptığı ortaya çıktı. Ergün'ün, "Balotelli yeni sezonda düşündüğümüz bir oyuncu. Onu renklerimize bağlamak istiyoruz. Bu oyuncu için yıllık 4 milyon Euro ödemeye hazırız. Balotelli'nin Galatasaray'da çok başarılı olarak yeniden parlayacağını düşünüyoruz. Yönetim olarak onu aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Eğer şartlarda da anlaşırsak bu transferi sonuçlandırmak istiyoruz. Balotelli beğendiğimiz bir isim" dediği öne sürüldü.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK



Balotelli'nin menajerinin İtalyan oyuncu için 5 milyon Euro ile birlikte imza parası da istediği belirlendi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün imza parasına sıcak bakmadığı ancak görüşmelerin tam gaz devam ettiği belirtildi. Galatasaray'ın Balotelli'yi alarak ses getirmek istediği ve taraftarı yeniden tribünlere çekmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında. Cenk Ergün'ün İtalyan oyuncu için gelecek hafta bir görüşme daha yapması bekleniyor.