Baloncu dükkanında yangın çıktı, patlamalar korkuttu



KARAMAN - Karaman'da baloncu dükkanında çıkan yangında meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini korkuturken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyuncaklarının da satıldığı baloncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi İsmet Balıkçı'nın dükkanda helyum gazıyla balon şişirdiği esnada balonlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine işyeri sahibi kendisini dışarıya atarak canını zor kurtardı. Alevlerin sardığı dükkanda patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işyerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilde patlamalar nedeniyle camları kırılarak hasar gördü. Polis ekipleri de, işyeri etrafında güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, işyerinde bulunan oyuncaklar ve balonlar tamamen yanarak kül oldu. Yangında işyerinin içinde bulunan mutfak tüplerinin patlamadan dışarı çıkarılması ise mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.