Baloncu Dükkanında Çıkan Yangındaki Patlamalar Korkuttu

Karaman'da baloncu dükkanında çıkan yangında meydana gelen patlamalar mahalle sakinlerini korkuturken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyuncaklarının da satıldığı baloncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi İsmet Balıkçı'nın dükkanda helyum gazıyla balon şişirdiği esnada balonlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine iş yeri sahibi kendisini dışarıya atarak canını zor kurtardı. Alevlerin sardığı dükkanda patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinin önünde park halinde bulunan bir otomobil de patlamalar nedeniyle camları kırılarak hasar gördü. Polis ekipleri iş yeri etrafında güvenlik tedbiri aldı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde bulunan oyuncaklar ve balonlar tamamen yanarak kül oldu. Yangında iş yerinin içinde bulunan mutfak tüplerinin patlamadan dışarı çıkarılması ise mahalle sakinlerine derin bir nefes aldırdı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN