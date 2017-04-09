Balon Kazasının Ardından Fransa İstanbul Başkonsolosu Kapadokya'ya Geldi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında bu sabah meydana gelen balon kazası sonrasında Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Nevşehir'e geldi.



Nevşehir'de bu sabah saatlerinde meydana gelen balon kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Fransız turistin Fransa İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat olduğunun öğrenilmesinin ardından İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Nevşehir'e geldi. Başkonsolos Buchwalter, Kapadokya Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaretinin ardından yardımcısının cenazesinin kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada kaza hakkında yetkililerden bilgi alan Buchwalter'ın cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nevşehir'den ayrılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR