Balon Kazasında Ölen Fransız Konsolos Yardımcısı'nın Cenazesi Ankara'ya Götürüldü

NEVŞEHİR'in Ürgüp İlçesi'ne bağlı Ortahisar Beldesi'nde inişe geçtiği sırada yüksek gerilim hattına çarpıp düşen sıcak hava balonunda yaşamını yitiren Fransız Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın cenazesi, cenaze nakil aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Dün saat 06.00 sıralarında Göreme Beldesi'nden pilot Bekir Güneş yönetiminde kalkış yapan Göreme Balonculuk Şirketi'ne ait sıcak hava balonu, yaklaşık yarım saat sonra Ürgüp İlçesi'nin Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi'nde yüksek gerilim tellerine çarptıktan sonra sert iniş yaptı. Balonda bulunan Fransız Konsolos Yardımcısı 46 yaşındaki Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja öldü, aralarında yabancıların da bulunduğu 20 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 14 kişi ayakta tedavi edilirken, 6 kişi kontrol altında tutuldu. 6 yaralıdan 5'i de bu sabah taburcu edilirken, Tofaş Basketbol Takımı oyuncusu Juan Palacios'un kendisi gibi Kolombiyalı olan nişanlısının tedavisi ise Özel Kapadokya Hastanesi'nde sürüyor. Palacios'un nişanlısının, elmacık kemiğindeki kırık için ameliyata alınacağı bildirildi.



Kazada yaşamını yitiren Fransız Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Touja'nın Ürgüp Devlet Hastanesi morguna konulan cenazesi ise bu sabah Fransız görevliler tarafından alınarak, cenaze nakil aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Öte yandan, kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan sıcak hava balonunun pilotu Bekir G., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürdürülüyor.



- Nevşehir