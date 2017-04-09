Balon Kazasında O ve Kız Arkadaşı da Yaralandı

Nevşehir'de sıcak hava balonunun düşmesi sonucu yaralananlar arasında Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ın oyuncusu Juan Palacios ve kız arkadaşı da vardı. Kapadokya bölgesinde Ortahisar beldesi yakınlarında inişe geçtiği sırada elektrik direğine takılarak düşen sıcak hava balonunda Tofaş'ın Kolombiyalı basketbolcusu Juan Palacios ve kız arkadaşı olduğu açıklandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Palacios'un ufak tefek sıyrıklarının olduğu, kız arkadaşının ise elmacık kemeğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığını belirtildi.



Kazayı Bakanlık inceleyecek



Öte yandan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açılmada, "Bugün Kapadokya bölgesinde Göreme Balonculuk işletmesine ait TC-BGJ işaretli gezi balonu, uçuşun 30. dakikasından sonra iniş bölgesine hareket halinde iken Ortahisar mevkiinde rüzgarın etkisi ile elektrik hatlarına çarparak kaza yapmıştır. Balonda 1 pilot, 6'sı yabancı uyruklu 20 yolcu olmak üzere 21 kişi bulunuyordu. Kazada ilk belirlemelere göre Fransız uyruklu bir yolcu hayatını kaybetmiş, 4'ü Türk, 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişi yaralanmıştır. Diğer yolcuların da kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu uzmanları, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere kaza yerine gönderilmiştir"



(İHA)