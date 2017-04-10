Balon Kazasında Hayatını Kaybeden Konsolos Yardımcısı İçin Tören Düzenlendi

- Balon kazasında hayatını kaybeden konsolos yardımcısı için tören düzenlendi



İSTANBUL - Nevşehir'de balon kazasında hayatını kaybeden Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat için çalışma arkadaşları tarafından tören düzenlendi.

Nevşehir'in Göreme Beldesinden dün sabahın erken saatlerinde havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar beldesi yakınlarında sıcak hava balonunun yüksek gerilim hattına çarpması sonucu kaza meydana gelmişti. Meydana gelen kazada Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğunda Konsolos Yardımcısı olduğu öğrenilen Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat hayatını kaybetmkişti.

Konsolos Yardımcısı Vincent Fabien Christophe Caumontat Toujat için çalışma arkadaşları tören düzenledi. Bugün İstiklal Caddesinde bulunan Fransız konsolosluğunda düzenlenen törende konuşan Başkonsolos Bertrand Buchwalter, Caumontat Toujat'ın arkadaşları arasında çok sevilen birisi olduğunu ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Caumontat Toujat'ın trajik kaybının kendilerini sarstığını söyleyen Başkonsolos Bertrand Buchwalter, "Caumontat Toujat'ın trajik kaybı bizi çok sarstı. Caumontat Toujat'ın bildiğiniz gibi konsolos yardımcısıydı. Burada yaklaşık 3 senelik bir görev yaptı. Çok sevilen çalışma arkadaşımız şimdi biz tüm çalışma arkadaşlarımızla tören yaptık. Derin üzüntü içindeyiz. Ama bu zor dönemde tüm makamlar tarafından aldığımız destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Dün Nevşehir'de bulundum. Kaymakam ile görüştüm, sayın savcı ile görüştüm. Emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim ve aldığımız tüm başsağlığı, destek mesajlarından dolayı çok çok minnettarız" dedi.

(ÖY-