Baloğlu'ndan Akşehir ve Çumra'ya Adalet Sarayı Müjdesi

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir ve Çumra ilçelerine yapılması planlanan Adalet Sarayı proje ihalesi hakkında bilgi verdi.



Akşehir ve Çumra ilçelerine yapılması planlanan Adalet Sarayı projesi ihalesi hakkında bilgi veren Baloğlu, 2017 yılı içerisinde yapım ihalelerinin gerçekleştirilmesi planlandığını belirterek, "Akşehir ve Çumra ilçelerimize Adalet Sarayı proje ihaleleri 9 Şubat Perşembe günü yapılacaktır. İhale işlemlerinin öngörülen süre içerisinde tamamlanmasından sonra 2017 yılı içerisinde yapım ihalesinin de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Akşehir Adalet Hizmet Binası alanı, imar düzenlemeleri kısa bir süre önce tamamlanan, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eski Cezaevinin bulunduğu Seyran Mahallesi, 338 ada, 44 parselde kayıtlı 15 bin 583 metrekarelik alan üzerinde yapılması planlanmaktadır. Çumra Adalet Hizmet Binası alanı ise, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu İzzetbey Mahallesi, 6 ada, 6 parselde kayıtlı 4 bin 254 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yapılması planlanmaktadır" dedi.



Baloğlu son olarak, Akşehir ve Çumra'ya yeni ve modern Adalet Saraylarına kavuşturacak olan bu sürecin hayırlı olmasını diledi. - KONYA