Balmumundan yapılan eserlerin sergilendiği açık hava müzesi açıldı



MALATYA - Malatya'nın kültürel dokusunu yeni nesillere aktarmak amacıyla ana teması eski mesleklerden oluşan bal mumu figürlerin yer aldığı açık hava müzesi açıldı

Bazıları kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen nalbantlık, yemenicilik, semercilik, marangozluk, kalaycılık ve kervancılık gibi mesleklerin yeni nesillere gösterilmesi ve tanıtılmasını amaçlayan bal mumu çalışması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayının önüne kurulan bal mumu açık hava müzesindeki insan objelerinin hareketli olması, müzeyi gezenlerde gerçeklik hissi uyandırıyor.

Projenin sahibi Türkmen asıllı Narin Narin, 2 aylık bir çalışmadan sonra müzenin kapılarını 1 haftadır halka açtıklarını belirterek, "Bu çalışma, bu şekilde Türkiye'de ilk defa yapıldı" dedi.

"İstedik ki bu eski el sanatlarını çocuklarımız da görsün, tanısın"

El emeği harcanarak icra meslekleri genç kuşaklara tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Narin Narin, "Burası belediye başkanımızın talimatıyla yapıldı. Hatta biz bu proje vesilesiyle hayata geçirdiğimiz yaşam müzesiyle de ödül aldık. İstedik ki bu eski el sanatlarını çocuklarımız da görsün, tanısın. Çünkü gençlerimiz Türk el sanatlarını bilmiyor. O yüzden böyle hareketli bir açık hava bal mumu müze kurduk" ifadelerini kullandı.

"Hep ilklere imza attık"

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı açıklamada, "Buranın Kervansaray lafzına uygun bir şekilde günümüz insanına aktarılması noktasında böyle bir bal mumu müzesi kurduk. Bu tür çalışmaların tarihimizi ve kültürümüzü yeni nesillere aktarılması noktasında önem arz ettiğini düşünüyorum. Tabi burası aslında komple bir tarih noktasıdır. Biliyorsunuz burası bir kervansaray. Tarihin dokusuna uygun bir şekilde gezilip görülmesi gereken bir mekan durumunda burası. Tabi bu çalışmalarımız devam edecek. Battalgazi Belediyesi olarak hep ilklere imza attık, burası da bir ilk diye düşünüyorum. Tarihin yeniden canlanması noktasında güzel bir çalışma, emeği geçen arkadaşlarımın da ellerine sağlık" dedi.