Balmumu Heykeller ANKAmall'da ziyaretçilerini bekliyor

Da Vinci, Charlie Chaplin, Red Kit, Daltonlar, Robert Pattison, Şirinler, Samuel Jackson, Dostoyevski, Albert Einstein, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio gibi birbirinden ünlü isim ve çizgi karakterlerin yer aldığı balmumu heykel sergisi ANKAmall'da ziyaretçilerini bekliyor.

Hollywoodünlülerinin de yer adlığı balmumu heykellerAVM içerisindeki özel alanda sergilenirken en çok ilgiyi gören ise çizgi filmi kahramanları oluyor.Red Kit, Daltonlar ve Buz Devri filmlerinin kahramanları miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken ailelerde çocuklarının fotoğrafını çekerek mutlu anları ölümsüzleştiriyor.

Sanatçı Cengiz Dolu tarafından sanat, bilim, edebiyat gibi farklı alanlarda tanınmış çok sayıda ismin yer aldığı, gerçek saç ve protez göz kullanılarak yapılan çok sayıda balmumu heykelin yer aldığı sergi 5 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

