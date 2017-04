Ballıca Mağarası Unesco Yolunda

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıl önce gerçekleşen doğa harikası Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma yürütülüyor.



İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bin 85 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerin ilgisini çeken mağara, keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyor. Özellikle yurt içinden çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mağara, ender rastlanan soğan sarkıtları ve içerisindeki oluşumlarla ziyaretçileri adeta büyülüyor.



"Havuzlu", "büyük damlataşlar", "çamurlu", "fosil", "yarasalı", "çöküntü", "sütunlar", "mantarlı" ve "yeni" ismini taşıyan salonları ziyarete açık olan mağara, astım hastaları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında. Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı ve yüzde 54 nem oranı ile de ilgi çekiyor.



Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma başlatan Tokat Valiliği, yabancı bilim insanlarını kente davet ederek mağarayı gezdirdi.



"Mağaraların kalbi Ballıca hayallerinizle baş başa"



Vali Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ballıca Mağarası'nın turizme daha fazla katkı sağlaması amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.



Bu kapsamda Ankara'daki bir uluslararası kongreye katılan bilim insanlarını Tokat'a davet ettiklerini anlatan Can, "Ballıca Mağarası'nı kendilerine anlatmak için sunum yaptık. 'Mağaraların kalbi Ballıca hayallerinizle baş başa' sloganıyla bilim adamlarına gizemli mağarayı tanıtmak için bir tur düzenledik. Bilim adamlarımız ile mağara geziyoruz." dedi.



Bilim insanlarının gezdikleri mağaraya hayran kaldıklarını dile getiren Can, şöyle konuştu:



"Biz bu topraklar için her zaman 'Geldim, gördüm, hayran oldum' diyoruz. Bu hayranlığı tüm insanlara göstermek ve tüm insanlığa yaymak için hedefler var. Amacımız Ballıca Mağarası'nı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldırmak. Bunun için çalışmamıza başladık. Müracaat aşamasına geldik fakat bunu gerçekleştirmek için akademisyenlerin, uzmanlarımızın makalelerine ihtiyaç var. Uluslararası yayınlanmış makalelere ihtiyaç bulunuyor. İnşallah bu ekipten o makaleleri bekliyoruz. 1994 yılında mağaraya ilk girenlerden Hamdi Merin kardeşimiz de duygularını anlattı. Çok mutlu oldum. İstişaremizi, işbirliğimizi yaptık. İnşallah Ballıca Mağarası'nı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aldıracağız."



Can, Ballıca Mağarası'nın 200 bin olan ziyaretçi sayısını 10 yıl içinde bir milyona çıkarmak gibi hedefleri bulunduğuna işaret ederek "Hem bu topraklar kazanacak hem de mağara dünyada hak ettiği yeri bulmuş olacak. Onun için de gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda mağara çevresinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.



Geziye katılan bilim insanları, mağaraya hayran kaldıklarını ve makalelerinde bunu dile getireceklerini kaydetti.