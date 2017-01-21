Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi Samsun'da İlk Sırada

Samsun 19 Mayıs İlçesi Ballıca Esnaf Kefalet Kooperatifi, Samsun geneli kooperatifler sıralamasında yaptığı çalışmalarda üyelerine sağladığı esnek kredi desteği ile ilk sırada yer aldı.



19 Mayıs İlçesinde Ballıca Kredi Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul toplantısına Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Metin Sinecek, 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlfet Gören, Ballıca Kredi Kefalet Odası Başkanı Tuncay Karaosman ile üyeler katıldı.



"2017 yılındaki hedef Halk Bankası'nı ilçeye getirmek"



Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporunun okunmasıyla başladı. Odanın üyelerine adaletli bir şekilde hizmet dağıtımını yaptığını belirten Ballıca Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, "Göreve gelir gelmez, üyelerimizle ilgili sürekli istişareler halinde olduk. 2016 yılında yüzde 35'lik bir büyüme gerçekleştirdik, böylelikle üyelerimize daha büyük finansman sağladık, kooperatifimizin zemin katı atıl bir vaziyet olarak bekliyordu, orayı modern bir hale getirerek üyelerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca odamıza üyelerimizin hizmetinde kullanılmak üzere bir araç almayı düşünüyoruz. 19 Mayıs Şoförler Odası Başkanı İlfet Gören'in girişimleri ile Federasyon Başkanı Fevzi Apaydını arayarak ara finansmanlar devreye koyduk. 2017 yılındaki hedefimiz Halk Bankası şubesini ilçemize getirerek, esnaflarımıza daha kolay aktif çalışmalar sürdürmek istiyoruz "şeklinde konuştu.



"27 Kooperatif arasında ilk sırada"



Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Sinecek, "27 Kooperatif arasında Ballıca Kredi Kefalet Odası ilk sırada yer alıyor. Üyelerimizin taksit ödemelerini zamanında yapmasını öneriyorum" dedi. - SAMSUN