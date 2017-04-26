Balkondan Düşen Genç Tiyatrocu Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANKARA'da balkondan düşüp, ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede bir hafta sonra yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu 26 yaşındaki Tuğçe Şener'in cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde Nüfus Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan annesinin isteği üzerine bu ilçeye getirilip, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Bursa Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncusu Tuğçe Şener, geçen 18 Nisan'da ziyaretine gittiği babası Zafer Şener'in Ankara'daki evinin 6'ncı kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı. Ankara'da sürücü kursu yöneticisi olan babası Zafer Şener ile kardeşi Buse Şener'in haber vermesiyle gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Şener, doktorların müdahalerine rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Şener'in ani ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.



Şener'in cenazesi, Bodrum İlçesi Nüfus Müdürlüğü'nde şef olan annesi Semiha Şener'in isteği üzerine, Bodrum'a gönderildi. Hayatının baharında yaşamını yitiren Şener için bugün öğlende, Bitez Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Şener'in babası Zafer Şener ve kardeşi Buse Şener, Şener'in tiyatrocu arkadaşları, mezunu olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nden okul arkadaşları ve çok sayıda Bodrumlu katıldı. Tansiyonu yükseldiği için tedaviye alınan anne Semiha Şener ise cenaze törenine getirilmedi. Cenazede diğer kızıyla birlikte taziyeleri kabul eden baba Zafer Şener, güçlükle ayakta durabildi. Şener'in çiçeklerle donatılan tabutuna, gelinlik koyuldu. Kılınan namazın ardından Şener'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Bitez Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Tiyatrocu arkadaşları Şener'in üzerine gelinliği koyulup, çiçekler bırakılan mezarı başından uzun süre ayrılamadı.



"ÇOK ŞAŞKIN, ÜZGÜN VE ACILIYIZ"



Oyuncu arkadaşı Erkan Yılmaz, "Tuğçe, bir melekti, beklemediğimiz bir anda uçup gitti. Yeteneği, çalışkanlığı ile geleceğin çok iyi bir oyuncusuydu. Çok şaşkın, üzgün ve acılıyız" dedi. Tiyatro oyuncusu Yüksel Haktan da "Acı haberi aldığımızda, içimizden 'Tuğçe, bize bunun bir oyun olduğunu söyle' diye geçirdik ama gerçek ortaya çıkınca acımız büyüdü. O'nun için çok dua ettik ama olmadı. Çok yetenekli, iyi kalpli, çok sevilen bir oyuncu arkadaşımızdı, O'nu asla unutmayacağız" diye konuştu.



FACEBOOK'TA BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ SON I PAYLAŞTI



Buse Şener de ablası Tuğçe Şener ile geçen 18 Nisan'da çektirdikleri son fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında paylaştı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nun Facebook sayfasında ise, "Sevgili Tuğçe; Bu akşam yapmayı planladığımız şiir dinletimizde, 4 Nisan'da yolladığın bu umut dolu şiirin sesi olacaktın. Yaşamlarımıza dokunup, anılarımıza karıştın. Artık bütün sorular ve yanıtlar anlamını yitirdi. Güle güle sevgili meslektaşımız, kızımız, kardeşimiz, dostumuz, sevdiceğimiz. Güle güle. 'Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere.' Mekanın cennet olsun" paylaşımında bulunuldu.



- Muğla