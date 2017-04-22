Gölcük ilçesinde 2. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi 101. Sokak'ta, arkadaşlarıyla oynamak için ikinci kattaki evinin balkonundan sarkarak dışarı çıkmaya çalışan Ahmet Fırat A. (13) yere düştü.



Yaralanan çocuk, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Her iki bacağında kırıklar oluşan Ahmet Fırat A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.