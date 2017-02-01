Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinin balkonundan demir bahçe korkuluklarının üzerine düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Nilüfer Çene, balkona uzanan ağaç dallarını budamaya çalışırken dengesini kaybederek bahçe kenarında bulunan demir korkuluğun üzerine düştü.
Düşme sonucu korkuluk demirleri kadının el ve ayaklarına saplandı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kadını, saplanan demir korkuluğu keserek kurtardı. Çene, saplanan demir parçaları hastanede yapılacak müdahaleyle çıkarılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nilüfer Çene'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Balkondan Demir Korkuluğun Üzerine Düştü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinin balkonundan demir bahçe korkuluklarının üzerine düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evinin balkonundan demir bahçe korkuluklarının üzerine düşerek yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.