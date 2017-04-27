Balkondan Atlayan İranlı Kız Yaralandı

BOLU'da, İran uyruklu 16 yaşındaki kız, 1'nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaralandı.



İranlı T.M., gece saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde anne ve babasıyla oturduğu 1'nci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. T.M., iddiaya göre balkondan atladı. Beton zemine düşerek yaralanan İranlı kız, 112 Acil ekibli tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan T.M.'nin, polise ilk ifadesinde kendisinin balkondan atladığını söylediği öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan genç kızın tedavisi sürürken annesi, diğer yakınları ve Türk erkek arkadaşı acil serviste gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - Bolu