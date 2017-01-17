"Balkon" Son Gösterimlerini Yapıyor!

Mekan Artı yeni sezonu Türkiye'de uzun yıllardır sahnelenmeyen, Jean Genet'in 1956 yılında yazdığı ve sıradan insanların gelip düşlerini gerçekleştirdikleri bir "yanılsamalar evi"nin konu edinen "Balkon" oyunuyla açıyor.

Islahevinde büyüyen; Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hırsızlık, kaçakçılık olaylarına karışarak tam bir serseri hayatı süren ve sık sık hapse giren, 1958'de hırsızlıktan 10. kez yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jean Genet, Balkon oyununda dünyayı kendi penceresinden yorumluyor. Sahtelik ve gerçeklik olgusunu iktidar - otorite - güç olgusu üzerinden yeniden yorumlayan "Balkon" bir başkaldırı oyunu özelliği taşıyor.

Bir yanılsamalar evi... Bir Genelev... Genelevdeki odalara bir başpiskoposu, bir generali ve bir yargıcı "oynamaya" gelen müşteriler... Dışarıda bir ayaklanma ve bir isyan ve bir balkon selamlamasına uzanan olaylar...

Siz gelmeden önce tek tek bütün fahişeleri tembihledi sessiz olsunlar diye. Duvarlarsa çift katlı perdelerle kaplı. Merak etmeyin bir genelev adabıdır; burada yaşanan burada kalır. Bu akşam istediğiniz role girebilirsiniz. Bayan Irma ve oyuncuları tüm kostümlerini, odalarını sizler için hazırladı. Siz seçin rolünüzü; bir piskopos mu olacaksınız? Yoksa General mi? İsyancılara katılıp devrim şarkıları söylemek de elinizde tabi… Ya da salonumuz koltuklarında rahatça oturup düşler evi aynalarında oyunumuzu seyredin.

Sahtelikle gerçekliğin birbirine girdiği bir dünyaya davet ediyor Genet bizleri. Saray kuşatılmış, devrimin eli kulağında. Fantezilerini gerçekleştirmek uğruna Piskopos, Yargıç ve General kılığına giren üç müşteri, genelevde kapana kısılmış. Yaşanan kriz onlara fantezilerini gerçeğe dönüştürme fırsatına dönüşüyor. Arzuladıkları kimliklere büründüklerinde kendilerini gerçekleştirebilecekler mi?

1957 yılında Londra'da ilk kez sahnelenmek istediğinde iktidar güçlerinin tepkisini çekerek polis tarafından bir çok tehdit ve baskıya maruz kalan oyun ülkemizde ise son olarak Tiyatro Stüdyosu tarafından, Başar Sabuncu rejisiyle sahneye taşındı. Sahtelik – gerçeklik, iyi-kötü, toplumsal roller ve kimlik kavramları üzerinden iktidar ilişkilerini görünür kılan oyun modern dünyadaki insanın varoluşuna yönelik birçok soruya da yanıt arıyor.