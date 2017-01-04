Ufuk Tan Altunkaya'nın yönettiği, Jean Genet'in ünlü Balkon oyunu ocak ayında izleyicisiyle buluşuyor.



Mekan Artı yeni sezonu Türkiye'de uzun yıllardır sahnelenmeyen, Jean Genet'nin 1956 yılında yazdığı ve sıradan insanların gelip düşlerini gerçekleştirdikleri bir "yanılsamalar evi"nin konu edinen "Balkon" oyunuyla açıyor.



Islahevinde büyüyen; Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde hırsızlık, kaçakçılık olaylarına karışarak tam bir serseri hayatı süren ve sık sık hapse giren, 1958'de hırsızlıktan 10. kez yargılanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Jean Genet, Balkon oyununda dünyayı kendi penceresinden yorumluyor. Sahtelik ve gerçeklik olgusunu iktidar - otorite - güç olgusu üzerinden yeniden yorumlayan "Balkon" bir başkaldırı oyunu özelliği taşıyor.



Bir yanılsamalar evi... Bir genel ev... Genelevdeki odalara bir başpiskoposu, bir generali ve bir yargıcı "oynamaya" gelen müşteriler... Dışarıda bir ayaklanma ve bir isyan ve bir balkon selamlamasına uzanan olaylar...



Oyun, yirmi kişilik kadrosuyla 1 Ekim'den itibaren Mekan Artı'da sahne almaya başlayacak."