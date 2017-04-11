Balkantürksiad Yeni Dönemde 4 Ana Hedef Belirledi…

Yeni dönemde önceliklerinin BALKANTÜRKSİAD Evi'ni bitirmek olduğunu söyleyen Başkan Berat Tunakan, Yönetim Kurulu'nun yeni dönem için 4 ana hedef belirlediğini ifade etti. Tunakan, "BALKANTÜRKSİAD Evi'mize taşınmak, üyeler arasındaki ilişkiyi gelişterek sinerjiyi artırmak, Balkan ülkeleriyle ilişkileri geliştirerek kalıcı eserler bırakabilmek ve çalışma gruplarını işler hale getirmek yeni dönemdeki en büyük hedeflerimizdir" diye konuştu.

"YENİ PROJELER YOLDA"

BALKANTÜRKSİAD Evi'ne kısa bir süre içinde geçeceklerini söyleyen Berat Tunakan, yeni projeler üzerinde çalıştıklarından da bahsetti. Tunakan, "Balkan A.Ş diye bir proje düşüncemiz var yeni dönemde. Balkan A.Ş. ile BALKANTÜRKSİAD üyesi iş dünyası temsilcilerinin ortaklığı ile kurulacak şirketle Balkanlarda yatırım imkanı olan alanlarda çeşitli atılımlar gerçekleştirilmesi öngörüyoruz" diye konuştu.

Balkan coğrafyası ile Bursa ve Türkiye arasında köprü olduklarını vurgulayan Tunakan, "Çalışkan kimliğimiz, vizyonumuz ve devleti ile milletine bağlı yapımızla şehrimiz ve ülkemiz için üretmeyi sürdüreceğiz. BALKANTÜRKSİAD kısa bir zaman önce kurulmuş olmasına rağmen bu amaçlarından hiçbir zaman vazgeçmeyerek gayretlerini sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde de Bursamız ülkemiz ve Balkan coğrafyamız için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Çalışma gruplarının faaliyetlerine de değinen Tunakan sözlerini şöyle noktaladı: "Çalışma gruplarımız da bu ana hedefler doğrultusunda; üye bilgilendirme toplantıları ile iş geliştirme panelleri, Balkanlarla süregelen sosyo-kültürel ilişkilerimiz kapsamında kalıcı bir eser yapılması, şehrimizdeki ülkemizdeki ve Balkanlardaki üniversiteler ile yakın ilişkiler, teknik ve ticari ziyaretler, fuar ziyaretleri, Kamu-STK ilişkilerinin daha da kuvvetlendirilerek sürdürülmesi, yurtdışı sinerji toplantılarına devam edilmesi, Balkan ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesi, BALNET network sistem ekiplerinin yeniden yapılandırılması gibi başlıklarda faaliyetlerini sürdürecek."

Tunakan, Mayıs ayında Romanya Ekonomi Bakanı'nı dernek merkezinde ağırlayacaklarını ve olası iş birlikleri üzerinde görüşmeler yapacaklarını da ifade etti.