BALKANTÜRKSİAD, Şeb-i Arus Törenlerine Katıldı…

KONYA - BALKANTÜRKSİAD,"Hz. Mevlana'nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne katıldı.

'Mevlana' nâmıyla tanınan Celaleddin-i Rumî'nin 'Düğün günü' olarak tasvir ettiği 17 Aralık 1273'deki vefat günü, her yıl bir dizi etkinlikle yâd ediliyor.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Levent Bilek önderliğinde gerçekleşen ziyarette Şeb-i Arus töreni öncesi Konya'daki tarihi ve turistik yerler gezildi.

İlk olarak İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'ne giden BALKANTÜRKSİAD ekibi sonrasında da Hz. Mevlana Türbesini, Şems-i Tebrizi Türbesini, Sultan Selim Camisi'ni, Şerafettin Camisi'ni, Aziziye Camisi'ni, Tarihi Sille Köyü'nü ve köyde bulunan Aya Elenia Kilisesi'ni rehber eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Ekip, ziyaretler sonrası ise "Hz. Mevlana'nın 743. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri" kapsamında

Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şeb-i Arus" törenine katıldı.

Bu yıl Birlik Vakti temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve sanatçı Ahmet Özhan tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Genel sanat yönetmenliğini Yusuf Kayya'nın yaptığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i şerifi icra etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen binlerce kişiyle birlikte bu eşsiz anlara tanıklık eden BALKANTÜRKSİAD ekibi, törenden Bursa'ya duygu ve maneviyat yüklü bir şekilde döndü.

