Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği'nin Genel Kurulu Yapıldı

Balkanlarla Daimi İşbirliği ve Temas Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı.



Osmangazi Belediyesi Sümbüllü Bahçe Konağı'nda gerçekleşen genel kurulda Ali Sait Adiloğlu, yeniden başkanlığa seçildi.



Kongrenin ardından teşekkür konuşması yapan Adiloğlu, Balkan ülkelerine yönelik çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.



Türkiye ile Balkan ülkelerinde çeşitli sempozyum, çalıştay ve konferanslar düzenleyeceklerini ifade eden Adiloğlu, "Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Balkan ülkelerinde ramazan ayı için iftar programları organize edeceğiz. Balkan ülkelerinden Türkiye'de okumak isteyen gençlere de gerekli desteği sağlayacağız." dedi.



Ali Sait Adiloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:



Cihangir İşbilir, Ahmet Hüsrev Adiloğlu, Olcay Kocatürk,Vedat Yücebaş, Yasin Altuntepe, Semih Peksert, Adnan Kurtuluş, Halil Ambartepe ve Mehmet Çakman.