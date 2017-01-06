Balkanların En Büyük Pazarını Soğuk Hava Vurdu

Balkanların en büyük 'Sosyete Pazarı' olarak da bilinen Edirne Ulus Pazarı'nı Balkanlarda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı etkiledi. Aşırı soğuk kardan dolayı satış yapamayan esnaf tezgahlarını topladı.



Kentte her Cuma günü kurulan, Bulgar ve Yunan vatandaşların alışveriş için adeta yarış ettiği pazar kar yağışından etkilendi. Bulgar ve Yunan vatandaşlar ülkelerindeki kar yağışından dolayı Edirne'de kurulan pazara gelemeyince iş yapamayan esnaf tezgahlarını toplayıp evinin yolunu tuttu.



Müşterilerin ağırlıklı olarak Bulgar ve Yunanistan'dan geldiğini ifade eden pazar esnafı Metin Akgöz, "Edirne Ulus Pazarı diğer pazarlardan farklı. Ulus Pazarında piyasanın büyük çoğunluğu yerli halktan çok Bulgar ve Yunan turistler belirliyor. Örneğin ben yerli halktan 200-300 TL hasılat yapabiliyorsam, Bulgar ve Yunan turistlerle beraber bin TL'ye varan kazancım oluyor. Onların ülkelerindeki hava şartları nedeniyle kimse gelmeyince bizim de işlerimiz bozuk. Edirnelilerden çok az kişi geldi bugün pazara" dedi. - EDİRNE