Balkanlarda Noel Kutlamaları

Balkan ülkeleri Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Ortodokslar, Jülyen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum günü sayılan 7 Ocak'ta kutlanan Noel dolayısıyla kiliselerde düzenlenen ayinlere katıldı.



Ortodoks nüfusun en yoğun olduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'nde toplanan halk, gerçekleştirilen ayinde yer aldı.



Ayini yöneten Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej, Sırbistan'dan ayrılarak 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın, "Sırpların Kudüs'ü" olduğunu savunarak, Sırbistan'da ve Kosova'da yaşayan Sırplara birlik olma çağrısında bulundu.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın yanı sıra başta Banja Luka olmak üzere Ortodoks Sırp nüfusun yaşadığı şehirlerde ayinler düzenlendi.



Saraybosna'daki Eski Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinin ardından Ortodoks inancına göre çobanların Hazreti İsa'nın doğduğu mağaranın ısınması için Yusuf ve Meryem'e getirdiğine inanılan meşe ağacı dalları yakıldı.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Ortodoks Kilisesi'nde yapılan ayine Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Davor İvo Stier'in yanı sıra ülkedeki Sırp ve Rus diplomatlar da katıldı.



Kosova'da yaşayan Ortodoks Sırplar da Noel dolayısıyla düzenlenen ayinlerde bulundu. Sırp nüfusun yer aldığı bölgelerdeki kiliselerde düzenlenen ayinlerin ardından geleneksel olarak meşe ağacı yakıldı.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic de ayinlere katılmak üzere Kosova'ya gitmeyi planlamış ancak Kosova hükümeti ziyaret için yapılan başvuruyu reddetmişti.



Makedonya'daki Noel kutlamaları kapsamında başkent Üsküp'teki Aziz Kliment Ohridski Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini Makedonya Başpiskoposu Stefan yönetti. Ayine vatandaşların yanı sıra bazı yerel siyasiler de katıldı.



Karadağlı Ortodokslar bu yıl da Noel'i ayrı ayinlerle kutladı. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin merkezi ayini başkent Podgorica'da yapılırken, Karadağ Ortodoks Kilisesi ise merkezi ayinini eski başkent Cetinje'de gerçekleştirdi.



Bulgaristan'da "sudan haç çıkarma" töreni



Bulgaristan genelindeki kiliselerde de ayinlerin yanı sıra sudan haç çıkarma törenleri yapıldı.



Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı Kırcaali'de kutlamalar, Sveti Georgi Kilisesi'ndeki ayinin ardından Arda Nehri kıyısında devam etti.



Kilise papazı Petır Garena'nın haçı suya atmasının ardından 10 genç, nehrin soğuk sularında haçı kapmak için yarıştı. Papaz Garena ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, haçı çıkarmak için suya giren tüm yarışmacılara para ödülü verdi.



Törenin ardından bir konuşma yapan Garena, bölgede Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığına değinerek, hoşgörü ve barış mesajları verdi.