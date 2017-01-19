Balkanlarda Epifani Bayramı

Epifani Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda haç çıkarmak için soğuk suya giren Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersekli Ortodokslar renkli görüntüler oluşturdu.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki törende, Zemun iskelesinden Tuna Nehri'nin soğuk sularına atlayan onlarca katılımcıdan Sinisa İvanovic haçı sudan çıkaran isim oldu.



İvanovic, vücudunun bir süre sonra suyun soğukluğuna alıştığını ifade ederek "Rusya'da çocuklar bile soğuk suda yüzebiliyor. Biz neden yapmayalım?" dedi.



Son dönemde bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Tuna Nehri'nin bir kısmının bugünkü törenler için kırıldığı öğrenildi.



Belgrad'da ayrıca Ada Ciganlija, Obrenovac ve Surcina'da da sudan haç çıkarma törenleri düzenlendi.



Karadağ'ın başkenti Podgorcia'daki Ribnica Nehri'ndeki törenlere de ülkedeki Ortodoks gençler yoğun ilgi gösterdi.



Sudan haç çıkarma töreninin kazananı Rade Dabetic olurken, Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohije tören öncesinde düzenlenen ayini yönetti.



Makedonya ve Bosna Hersek



Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Özgürlük Köprüsü'nden Vardar Nehri'ne atılan haçı çıkarmak için düzenlenen törene 100'e yakın Ortodoks katıldı.



Makedonya Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Stefan tarafından nehre atılan haçı çıkaran isim Boban Pavlovski oldu. Başpiskopos, burada yaptığı konuşmada, sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.



Törene Makedonya'daki geçici hükümetin Başbakanı Emil Dimitriev ve Üsküp Belediye Başkanı Koce Trayanovski de katıldı.



Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde düzenlenen törenlerde de katılımcılar şehir köprüsünde Vrbas Nehri'ne atladı. Banja Luka'daki törenlerde haçı soğuk nehirden çıkaran isim Djordje Radenic oldu.



Bosna Hersek'te Ortodoksların da yaşadığı Visegrad, Zvornik, Trebinje ve Derventa şehirlerinde de haç çıkarma törenleri düzenlendi.



Epifani Bayramı, Hazreti İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanıyor ancak mezhepler arasında da bayramın tarihine dair farklılıklar bulunuyor.