Balkanlar Turizmde Birlikte Hareket Etmek İstiyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Bölge için turizm, turizm için bölge" temalı konferansta, Balkan ülkelerinin turizmde birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edildi.



Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığınca bu yıl sekizincisi düzenlenen konferansa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Mladen İvanic, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ve Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ve diğer davetliler katıldı.



İvanic, konferansta yaptığı konuşmada, bölge ülkelerin turizm açısından son derece ilgi çekici olduğunu belirterek, Türkiye'den gelen turizm firmalarının özellikle Bosna Hersek ve Sırbistan'a yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Balkan ülkelerinin turizmde birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan İvanic, "Siyasi anlaşmazlıkları bir yana bıraktığımızda Balkanlar'da turizm alanında iş birliğinin mevcut olduğunu görebiliriz." ifadelerini kullandı.



Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic de turizmde Balkanlar'ın "güvenli" ülkeler olduğunun gösterilmesinin önemine işaret etti.



Turistlerin seyahatlerinde en çok güvenliğe önem verdiğini belirten Ljajic, "Güvenlik, siyasi istikrar ve ülkenin imajından belli olur. Bunlarda bir eksiklik varsa turizmden beklenti olmaz. Dolayısıyla, bölge ülkeleri çatışmaların değil, barış ve istikrarın sağlandığı yerler olarak anılmalı." diye konuştu.



Ljajic, oluşturulacak ortak turizm paketlerinin Japonya, Çin, Güney Kore, İran, ABD, Kanada ve Avustralya gibi uzak ülkelerden turistlerin bölgeyi ziyaret etmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, Sırbistan ve Çin arasında vize muafiyeti bulunduğunu ve yakın zamanda Çin'e uçuşların başlayacağını söyledi.



"Bölge için turizm, turizm için bölge" temalı konferansın, gelecek yıl Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenleneceği açıklandı.