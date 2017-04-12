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Balkanlar Rotası Kapalı Kalmalı'
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Balkanlar Rotası Kapalı Kalmalı'

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, sığınmacı krizi hakkında, "Balkanlar rotasının kapalı kalması, bu anlamda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi ve AB'nin sınırlarının korunması gerektiği konusunda mutabıkız." dedi.

Balkanlar Rotası Kapalı Kalmalı'

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, sığınmacı krizi hakkında, "Balkanlar rotasının kapalı kalması, bu anlamda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi ve AB'nin sınırlarının korunması gerektiği konusunda mutabıkız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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