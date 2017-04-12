Balkanlar Rotası Kapalı Kalmalı"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, sığınmacı krizine ilişkin "Balkanlar rotasının kapalı kalması, bu anlamda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi ve AB'nin sınırlarının korunması gerektiği konusunda mutabıkız." dedi.



Kitarovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Macar mevkidaşı Janos Ader ile bir araya geldi. Kitarovic, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek amacıyla iki ülke arasına örülen tel örgülere işaret ederek, bunun sığınmacı krizinin oluşturduğu olumsuz ortam ve iki ülke ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlığın sonucu olduğunu savundu.



Geçen yıl mart ayında sığınmacı geçişlerine kapatılan Balkanlar rotasının kapalı kalması gerektiğini dile getiren Hırvat cumhurbaşkanı, "Balkanlar rotasının kapalı kalması, bu anlamda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi ve AB'nin sınırlarının korunması gerektiği konusunda mutabıkız." ifadelerini kullandı.



Kitarovic, AB'nin dış sınırlarında yapılacak kontrollerin, özellikle birlik üyeleri Hırvatistan ile Macaristan arasındaki sınır kontrolleri ihtiyacını da ortadan kaldıracağını sözlerine ekledi.



"Yeni sınır kapıları oluşturulmalı"



Macaristan Cumhurbaşkanı Ader ise ülkesinin sığınmacılar konusunda son derece net bir tutum sergilediğini söyleyerek, "AB'nin dış sınırları korunmalı, sığınmacıların yasa dışı yollarla AB'ye girmelerine izin verilmemeli." dedi.



İltica talebinde bulunan sığınmacıların, bu talepleri değerlendirildiği süreçte dış sığınmacı kamplarında bekletilmesi gerektiğini savunan Ader, mevcut sınır kapılarının, aralarındaki uzun mesafeler nedeniyle yetersiz olduğunu ve yeni sınır kapılarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.