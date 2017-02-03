Balkanlar'ı Bisikletleriyle Gezecekler

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Balkan topraklarında kalan Osmanlı dönemi eserlerini tanımak ve Türk köylerini ziyaret etmek için 6 Balkan ülkesini ziyaret edecek.



Balkan topraklarında yıllarca hüküm süren Osmanlı Devleti'nin günümüze kadar gelen eserlerini tanımak, Türk köylerini ziyaret edip aynı kanı taşıdıkları hemşehrileriyle ile gönül bağı kurmak isteyen İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Balkanları bisikletle dolaşacak.



Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan ve Bosna Hersek'te pedal çevirmek için yola çıkacak üyeler, 6 Şubat Pazartesi Makedonya'dan başlatacakları Balkanlar turu kapsamında bir ay boyunca ülkeleri gezecek.



İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bisikletçileri Rektörlük Binası önünden uğurladı.



Burada konuşan Kızılay, bisikletçilerin Balkan ülkelerinde sadece üniversitelerini değil aynı zamanda kent ve Türkiye'yi de temsil edeceklerini belirtti.



Üniversitelerinde öğrenci olan topluluk üyelerinin seyahatleri sırasında dikkatli olmalarını isteyen Kızılay, öğrencilere hayırlı yolculuklar diledi.



İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, daha önce yürüttükleri "Sele Üstünde Yedi Bölge" projesi kapsamında ilk kez uzun turlara başladıklarını hatırlattı.



Ülke içinde 7 bölgeyi bisikletleriyle gezdiklerini belirten Özdemir, bu kez uluslararası bir faaliyetle Balkanlar'a gideceklerini kaydetti.



Etkinlikte ilk olarak Makedonya'ya uçakla gideceklerini, yanlarına bisikletlerini de alacaklarını ifade eden Özdemir, 6 Şubat'ta başlayacak turun yaklaşık 30 gün süreceğini sözlerine ekledi.