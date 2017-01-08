Balkanlar'daki Aşırı Soğuklar Ölüm Getirdi

Balkanlardaki soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı bölge ülkelerde hayatı olumsuz etkilerken Arnavutluk'ta bir kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti.



Saranda Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan soğuklar sebebiyle ülkenin güneyindeki Saranda şehrindeki evsiz L.A'nın (54) hayatını kaybettiği bildirildi.



Öte yandan, ülkenin orta kesimlerinde bulunan Dıraç şehrinde de 38 yaşındaki evsiz bir vatandaşın soğuklar nedeniyle öldüğünden şüpheleniliyor.



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin bazı kırsal kesimlerinde kar yağışının ulaşımı zorlaştırdığı kaydedildi.



Tiran Belediyesi ise başkentteki 4 farklı sosyal merkezde yaklaşık 150 kişiye konaklama ve temel ihtiyaç hizmetinin verildiğini açıkladı.



Soğuklar hayatı olumsuz etkiledi



Kosova da Balkanlar'da yaşanan soğuk havanın etkisi altında kaldı. Ülkedeki bazı bölgelerde bir buçuk metreye varan kar kalınlığı elektrik şebekelerine zarar verirken birçok köyde elektrik kesintisi yaşandı.



Sırbistan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle dört belediyede olağanüstü hal ilan edilirken ülkenin bazı kesimlerinde sıcaklık eksi 27 dereceyi gördü.



Öte yandan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da eksi 25 dereceyi bulan sıcaklıklar sebebiyle insanların dışarı çıkmadığı gözlemlendi.



Makedonya'da ise termometreler eksi 28'i gösterdi.