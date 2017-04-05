Balkanlar'da Barış, Ingiltere Için Önemli" - Saraybosna
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa'dan değil, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıklarını vurgulayarak, "Balkanlar'da barış ve istikrar bizim için önemli." dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa'dan değil, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıklarını vurgulayarak, "Balkanlar'da barış ve istikrar bizim için önemli." dedi.
Johnson, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında mevkidaşı İgor Crnadak ile görüştü.
İngiliz bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bosna Hersek ile uzun vadede ilişkilerini geliştirmek istediklerini aktararak, Bosna Hersek'in AB'ye üyelik sürecindeki reformları gerçekleştirmesi için destek olacaklarını ifade etti.
Bosna Hersek ve bölgede barışının İngiltere için önemli olduğunu belirten Johnson,"Biz AB'den ayrılıyoruz, ancak Avrupa'dan ayrılmıyoruz. Balkanlar'da barış ve istikrar bizim için önemli." ifadelerini kullandı.
Johnson, iki ülke arasında güçlendirilmesi gereken birçok alan olduğunu söyleyerek, "Gençlere iş bulma umudu verildiğinde ülkedeki siyasi sorunlar da kendiliğinden yok olur. Bu nedenle ekonominin geliştirilmesi kilit öneme sahip." dedi.
Bosna Hersek'te yeni istihdam alanları oluşturulması için İngiltere'nin burada daha fazla yatırım yapacağını kaydeden Johnson, İngiltere'de daha çok Bosna Hersek ürünü görmek istediklerini belirtti.
Yatırımlar ve ticaret hacmi artırılmalı
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Crnadak da İngiltere'nin Bosna Hersek'teki yatırımlarının artırılması ve iki ülke arasındaki 100 milyon avroluk ticaret hacminin daha yukarı seviyelere çıkarılması gerektiğini söyledi.
Eylül ayında Londra'da düzenlenecek yatırım konferansında yeniden bir araya geleceklerini aktaran Crnadak, İngiltere'nin ekonomi, kalkınma, hukukun üstünlüğü ve kamu kurumlarının güçlendirilmesi alanlarında desteğinin Bosna Hersek için son derece önemli olduğunu vurguladı.
Johnson, Saraybosna'daki temasları kapsamında ayrıca, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüştü.