Balkan Yürüyüş Şampiyonasında 7 Madalya

Yunanistan'ın Florina kentinde yapılan Balkan Yürüyüş Şampiyonasında Türkiye, üçü altın toplam 7 madalya kazandı. Ayrıca yarışmalarda bir de Türkiye rekoru çıktı. Ay-yıldızlı Yürüyüş Milli Takımı, Yunanistan'ın Florina kentindeki 16. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda yedi madalya kazandı. Milli yürüyüşçülerden Umut Temel 10 kilometre yıldız erkeklerde, Abdülselamİmuk 10 kilometre genç erkeklerde, Kader Dost ise 5 kilometre yıldız kızlarda birinci oldu ve altın madalyayaya uzandı.



Türkiye takımında ayrıca Salih Korkmaz büyük erkekler 20 kilometrede ikinci olurken, İnci Çiçek 5 kilometre yıldız kızlarda, Selman İlhan da 10 kilometre yıldız erkeklerde gümüş madalya elde etti. Milli takımın bir diğer madalyası da 10 kilometre genç kadınlarda Meral Kurt'tan geldi.



JALE'DEN TÜRKİYE REKORU



Büyük kadınlar 20 kilometre yarışında Jale Başak, 1.44.04 ile en iyi derecesini bir buçuk dakika geliştirdi. 20 yaşındaki Jale, geçen ay ele geçirdiği 10 kilometre U23 rekorundan sonra 20 kilometrede de Türkiye U23 rekoruna adını yazdırdı.



Altı disiplinde yapılan şampiyonada 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya elde eden Türkiye, Yunanistan ile birlikte madalya sıralamasında zirveyi paylaştı. Ancak takım puan sıralamasında ev sahibi takımın arkasında kalarak ikinciliği aldı.



(İHA)