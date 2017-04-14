Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması İzmir bölge seçmelerinde 20 kadın, 50 erkek posta dağıtıcısı parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele verdi.



Bu yıl 46'ncısı düzenlenecek Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüş Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın ve erkek adayların belirlenmesi amacıyla İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen yarışmaya, İzmir ve Muğla PTT başmüdürlüklerinden gelen posta dağıtıcıları katıldı.



PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, yarışmaya bu yıl da personellerinin yüksek katılım gösterdiğini belirterek, "Burada derece yapan yarışmacılarımız Türkiye finaline katılacaklar, milli takımı oluşturacaklar. Bu geleneksel hale gelmiş yarışımızda bölge elemelerinde ve Türkiye finalinde derece yapan, milli takıma seçilen arkadaşlarımız Balkan ülkeleri arasında her yıl yapılan yarışmada ülkemizi temsil edecek." dedi.



"Derece yapabileceğimi düşünüyorum"



Posta dağıtıcısı Tuğçe Yıldırım, yarışmaya ikinci kez katıldığını belirterek, "Yaya postacısıyım yürüyerek dağıtım yapıyorum, yarışmaya 2 yıl önce katıldım bölge elemelerinde ikinci Türkiye elemelerinde ise 7'nci oldum, bu yıl da derece yapabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.



Bedirhan Hamza Çakmak ise yarışmaya ilk defa katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu, yaya dağıtıcı olduğu için gün içerisinde sürekli dolaştığını anlattı.