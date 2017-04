Balkan Türklerinin Geçmişte Yaşadığı Zulmü Anlattı

Bulgaristan'da doğup büyüyen yazar Osman Kılıç, bu ülkedeki Türklerin yakın tarihini, yaşadıklarından yola çıkarak "Kader Kurbanı" adlı kitabında anlattı.



Harf, Hece ve Cümle yayın grubu tarafından düzenlenen "Kitaba Dair/Harf, Hece, Kelime Söyleşileri"nin dördüncüsü TBMM Mustafa Necati Kültür Evi'nde yapıldı.



Cümle Yayınları Yayın Yönetmeni Muhsin Mete moderatörlüğündeki kültür sanat söyleşisine, hatıra türünde "Kader Kurbanı" adlı kitabıyla Osman Kılıç, inceleme türünde "Çağdaş Nogay Edebiyatı" adlı eseriyle Murat Kamil Sütbaş, şiir türünde "Kediyorum Yasını" adlı kitabıyla Yasin Koç konuk oldu.



Kılıç, söyleşinin ardından AA muhabirine, Bulgaristan'daki Türklerin yakın tarihini aktardığı "Kader Kurbanı" adlı kitabına ilişkin bilgi verdi.



"Balkan Türkleri, bölgenin tarihiyle ilgilenenler ve insan hakları savunucuları için önemli bir kaynak" olarak nitelendirilen kitaba ilişkin Kılıç, "Kader Kurbanı'nı sadece yazmadım, yaşadım. Kader Kurbanı, Osman Kılıç'ın değildir. Bulgaristan Türklerinin, bütün göçmen camiasının kitabı ve hayatıdır. Kitapta, sayısı milyonları aşan bir azınlığın her ferdi ve her göçmen, aynı zamanda kendisini bulacaktır. Çünkü benim çektiklerimi onlar da çektiler." dedi.



Kitabının ilk basımını yapan Kültür ve Turizm Bakanlığında eseri inceleyen komisyonun hazırladığı tavsiye raporuna değinen Kılıç, raporda, kitabı "her Türk gencinin okuması gerektiği" ifadesinin yer aldığını vurguladı. Kılıç, raporda ayrıca "Başka bir millet, başka bir devlette böyle bir kitap yazılmış olsaydı muhakkak film konusu olurdu." denildiğini de belirtti.



Balkanlar ve Bulgaristan'da yaşayan Müslüman Türklerin elemlerini, yaşadıkları zulümleri anlatan kitap, film ve belgesel sayısının çok az olduğuna dikkati çeken Kılıç, sadece 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında gelen "Aysel" adlı göçmen kızın macerasını konu olan bir film yapıldığını söyledi.



Kılıç, "Kader Kurbanı" adlı kitabının senaryolaştırılmasına ilişkin, "Kitabın filminin yapılması teklifi gelmedi. Fakat genç nesillere bir ibret aynası olmak üzere yapılmasını arzu ederim. Hatta gerekli olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.



Kitabı neden yazdığını anlatan Kılıç, "İstedim ki çektiğim çileler, maruz kaldığım felaketler, benim fani ve naçiz vücudumla birlikte mezara gömülmesin. İşte Kader Kurbanı'nı bunun için yazdım. Her Türk gencinin, bilhassa Balkanlar'da yaşayan ve sayısı milyonları aşan Türk gençlerinin tarihlerini bilmesi için, onları bilinçlendirmek için yazdım." dedi.



Kılıç, ayrıca kitabının 4. basımının yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.



"İslam'ın İntişarı"



Kılıç, daktilo kullanmayıp, el yazısıyla kağıda döktüğü 650 sayfalık yeni kitabı "İslam'ın İntişarı" hakkında da bilgi verdi.



Bu konuyu seçmesine ilişkin Kılıç, "Son yıllarda Batı Hristiyan dünyasında bilhassa oryantologlar İslam'a ve bizim peygamberimize iftiralarda bulunuyorlar. Çirkin karikatürler neşrediyorlar. Diyorlar ki ekseriyetle 'Muhammed aleyhisselam İslam dinini şiddet ve kılıçla yaymıştır.' Birinci iftira, isnat ettikleri suç bu." ifadelerini kullandı.