Balkan Turizmcileri Kosova Fuarında Buluştu

Kosova'nın başkenti Priştine'de sırasıyla 14. Uluslararası Turizm Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.



Balkan ülkeleri arasında turizm alanında işbirliğin artmasını öngören Turizm Fuarı bir çok ülkenin turizmcilerini buluşturdu. Kosova'nın da turizm potansiyelini ve Kosovalı turistlerin Balkan ülkelerindeki destinasyonları tanıtmak amacıyla düzenlenen fuarda Balkan turizmcileri, ülkelerinde turizm potansiyelini tanıttı. Kosova'da gelenek halini alan Uluslararası Turizm Fuarı bu yıl, geçen yıllara kıyasla daha büyük ilgi gördü. Fuara çok sayıda turizm acentesi katılıyor. Fuarın açılış konuşmalarında, turizme yönelik bir fuarın düzenlenmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtilerek, fuarın Kosovalı turizm acenteleri ve operatörlerin hizmetlerini tanıtmaları ve bölge ülkelerindeki acente ve operatörler ile işbirliğin artması açısından önemli rol oynadığını kaydedildi.



Turizm fuarına Kosova yanı sıra Türkiye, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Slovenya gibi ülkelerden turizm acenteleri ile operatörleri katılıyor. Travel 2017 fuarı 3 gün açık kalacak. - PRİŞTİNE