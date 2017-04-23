Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 11'incisi yapılan Balkan Trafik Festivali halk oyunları gösterisiyle sona erdi.



Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen sanatçı, müzisyen ve yönetmenlerin katıldığı, 19-23 Nisan'da gerçekleştirilen festivalin son gününde kentin tarihi mekanlarından Grand Place'ta kurulan dev platform, halk oyunu ekiplerini ağırladı.



Burada hünerlerini sergileyen Bulgar, Arnavut, Hırvat, Boşnak ve Romanyalı gruplar, büyük ilgi gördü.



Bozar Sanat Merkezi'ndeki etkinliklere ise "Roman Müzik Kraliçesi" olarak bilinen Esma Redzepova, Yunanistan'dan George Dalaras, Bulgaristan'dan Jony Iliev ve Romanya'dan Mahala Rai Grubu da yer aldığı 200 sanatçı katıldı.



Ukrayna ve Polonya bu yıl ilk kez festivalde yer aldı.