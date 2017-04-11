Balkan Postacı Yürüyüş Yarışması'Nda Türkiye'yi Temsil Etmek İçin Ter Döktüler

"Balkan Postacı Yürüyüş Yarışması"nda Türkiye'yi temsil etmek için ter döktüler



SAMSUN - "46. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması" bölge seçmeleri Samsun'da yapıldı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumunda düzenlenen bölge seçmelerine Samsun, Trabzon, Ordu ve Amasya illerinden 22 PTT personeli katıldı. 15 erkek ve 7 kadın postacının atıldığı seçmelerde toplamda 10 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte dereceye giren postacılar, yarışmada hem kurumu hem de ülkeyi temsil edecek.

Samsun PTT Başmüdürü Cemal Saraç, "Samsun'da 46. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması bölge seçmelerini yapıyoruz. Burada Samsun, Trabzon, Ordu ve Amasya illerinden katılan postacılarımız yarışıyor. Yarışmada dereceye giren arkadaşlarımız ülke seçmelerine katılarak yarışmaya hak kazanacaklar" dedi.